راديو المهن يربح (رابح)

انضمت الاعلامية المعروفة تسنيم رابح الى فريق مقدمات البارمج براديو المهن, وستقدم تسنيم عبر اثير الراديو برنامجاً بعنوان “كش ملك” يبث مساء الثلاثءا من كل اسبوع. Advertisements تسنيم وجدت ترحيباً حاراً من أسرة الراديو التي تبارت مجموعة منها بالترحيب بها عبر الصفحات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي كما اورت صحيفة آخر لحظة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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