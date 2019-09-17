قرارات مرتقبة لهيكلة وزارة المالية

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي عن قرارات مهمة يتوقع صدورها خلال أيام بإعادة هيكلة وزارة المالية. Advertisements وقال البدوي لدى تسلمه مذكرة من العاملين بالوزارة أمس إن الهيكلة ستتم من أعلى هرم قيادة الوزارة لتحقيق المؤسسية. وألمح إلى إمكانية سن قانون جديد يمكن من خلاله تحقيق الهيكلة المنشودة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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