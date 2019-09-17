قرارات مرتقبة لهيكلة وزارة المالية

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي عن قرارات مهمة يتوقع صدورها خلال أيام بإعادة هيكلة وزارة المالية.
وقال البدوي لدى تسلمه مذكرة من العاملين بالوزارة أمس إن الهيكلة ستتم من أعلى هرم قيادة الوزارة لتحقيق المؤسسية. وألمح إلى إمكانية سن قانون جديد يمكن من خلاله تحقيق الهيكلة المنشودة، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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