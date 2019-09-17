راشد دياب في (طريق الحرير)

عاد الى السودان الفنان التشكيلي المعروف راشد دياب, بعد ان شارك في المهرجان العالمي السادس لطريق الحرير, الذي استضافته مدينة شيان بجمهورية الصين الاسبوع الماضي, وبمشاركة “120”دولة. Advertisements وقد قدم دياب خلال المهرجان مجموعة من لوحاته في المعرض الذي اقيم بمتحف المدينة, وقالت صحيفة آخر لحظة انه قدم محاضرة عن تجربته الفنية, والتأثير الابداعي للثقافة السودانية على مصادر الهامه ودور الثقافة والفنون في الحس الانساني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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