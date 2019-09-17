مذكرة للتربية بشأن اغلاق مدارس كامبردج

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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دفع عدد من أولياء امور الطلاب بمدارس كامبردج العالمية, بمذكرة الى مدير عام وزارة التربية والتعليم تطالب بفتح المدارس, وقالوا انهم فوجئوا بقرار الوزارة الخاص باغلاق المدارس الثلاث لمدة اسبوع بسبب عدم التزام المدرسة بتسجيل قلة من الطلاب بالرسوم القديمة, فان اولياء الامور قالوا: “قمنا بمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الاجنبية الخاصة ولمسنا المعقولية في ما تم من زيادة.
وأكد اولياء الامور بان قرار الاغلاق اثر نفسياً ومعنوياً على ابنائهم, لافتين بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان المحتجين يشكلون حوالي “15%” من اجمالي من قاموا بالتسجيل ولا يمتلكون التفويض للتحدث نيابة عن الجميع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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