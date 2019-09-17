نظاميون للمحكمة: سيف تيري حمل (ساطوراً) وهتف أمام قسم الشرطة

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة قال شهود اتهام (نظاميون) للمحكمة في قضية لاعب المنتخب الوطني والمريخ سيف تيري، إنهم شاهدوه يحمل (ساطوراً) أمام قسم الشرطة. Advertisements وذكر الشهود وهم ثلاثة نظاميين للمحكمة أمس، أن النجم تيري كان يهتف أمام القسم وشارك ومتهمون آخرون في إتلاف قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف. وكشفت التحريات للمحكمة عن جملة خسائر بلغت (18) مليون جنيه المتهمون فيها (35) شخصاً بينهم تيري، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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