هيئة محامي دارفور تطالب بالتحقيق  في ملابسات إبعاد جلب

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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أعلنت هيئة محامي دارفور عزمها تقديم مذكرة لقوى الحرية والتغيير تطالب فيها بتكوين لجنة تحقيق حول إبعاد المرشح لوزارة الثروة الحيوانية بحكومة حمدوك معتصم جلب, بعد أن تم إخطاره بواسطة حمدوك, وإعلان نتيجة التحقيق للرأى العام.
وطبقًا لبيان للهيئة فإن الهيئة تلقت من بعض القوى والمكونات الشعبية والمدنية للنيل الأزرق مذكرة مرفقة معها مستندات ووثائق, ملتمسة المساندة فى موقفها الرافض لإبعاد المرشح لمنصب وزير الثروة الحيوانية.
وأشارت الهيئة إلى أن إبعاد الطبيب معتصم جلب بعد إخطاره بواسطة حمدوك ليتولى منصب وزارة الثروة الحيوانية, وبحسب صحيفة آخر لحظة نشر البعض بأن إلإبعاد تم على خلفية ورود معلومات بأن المرشح لمنصب وزير الثروة الحيوانية المبعد جلب ينتمي لحزب المؤتمر الوطني تم من دون تحقيق أو تقصي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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