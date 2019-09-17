مطالبات بتقديم مدير الاقطان لمحكمة الفساد

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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طالب ملاك اسهم بشركة السودان للاقطان بتقديم مدير عام الشركة “م.م.ع” المحتجز منذ اكثر من شهرين لدى نيابة مكافحة الفساد بمخالفات مالية تتجاوز الـ “186” مليون دولار عبارة عن حصائل صاد للقطن لم تورد الى بنك السودان وعائدات بيع قطن لعدة سنوات.
وطالبوا بتقديم المدير الى محكمة الفساد والقبض والقبض على بقية المتهمين المتورطين معه في هذه المخالفات من مجلس الادارة والموظفين.
وعبر مزارعون ضمن ملاك الاسهم في حديثهم امس عن مخاوفهم بتسوية القضية خارج اطار المحكمة بالتحلل وقالوا ان التحريات تسير ببطء, وان جهات تمت مخاطبتها من قبل المحقق تتباطأ في ارسال الردود على استفسارات النيابة, وانهم من اسموهم فلول المؤتمر الوطني بالمؤسسات ذات الصلة بالقضية بالتواطؤ.
وقالوا ان اعضاء في مجلس الادارة يسعون الى الافراج عن المدير بالتسوية, او التحلل دون ان يصل البلاغ الى المحكمة, كما كان يجري في السابق, وعلمت مصادر لصحيفة آخر لحظة ان شخصية معروفة سعت للافراج عنه بلقاءات مع مسءولين نافذين ببنك السودان ووزارة المالية, ولكن جهودها باءت بالفشل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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