عائدون من الجنوب: النظام السابق مارس كبتاً على قضيتنا

الخرطوم: عبد الله عبد الرحيم

كشف رئيس لجنة المُهجّرين من دولة جنوب السودان مدني أمين مدني، أن إجمالي أملاكهم التى تركوها بالجنوب قبل الانفصال تبلغ أكثر من (92) مليون جنيه، وشدد على أن النظام السابق كان يتكتّم على قضيتهم، ولم يقم بأي معالجات فيها رغم إصدار الرئيس المعزول عمر البشير قراراً بذلك.

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وأعلن رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي نظمته أمانة المتضررين من الحرب واللجوء بالحزب الأهلي، مدني أمين مدني بحسب صحيفة الصيحة، أن (6) آلاف شخص فقدوا وظائفهم لم يستوعب منهم سوى (180) فقط بالشمال. وأوضح رئيس اللجنة أنه يمثل المتضررين من الانفصال في (10) ولايات جنوبية.

وقال “بينما خرج الجنوبيون من الشمال عبر حفلات وداع وحفظ للحقوق، كنا نواجه الذل والتشريد والاستيلاء على كل أملاكنا من قبل الجنوبيين”، وأوضح أن أملاكهم تشمل سيارات وأكثر من (300) طلمبة (بساتين) و(1000 بوت نهري)، بجانب تضرّر أكثر من 15 ألف مزارع شمالي فقدوا مزارعهم، قال إنها تبلغ أكثر من 43 ألف فدان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)