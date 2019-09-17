نيابة المال العام تسترد (36) مليون جنيه من شركة تراكتورات تتبع لشركة دال

تمكنت نيابة المال العام من استرداد مبلغ (36) مليوناً من شركة تراكتورات تخص المركز القومي لمكافحة الالغام التابع لوزارة الدفاع . ونقلت المصادر أن الأموال تخص المركز القومي لمكافحة الالغام والذي كان قد دون بلاغاً تم بموجبه التحقيق واسترداد المبلغ.

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وتشير حيثيات البلاغ بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن شركة التراكتورات التابعة لدال كانت في وقت سابق قد استأجرت آليات ومعدات تتبع للمركز القومي لمكافحة الالغام التابع لوزارة الدفاع وذلك بغرض العمل بها في مشروع بكادقلي ولاية جنوب كردفان، إلا أنه وقتها حدثت اشتباكات هجليج والتي تسببت في احتراق الآليات والمعدات.

وفي السياق قامت وزارة المالية بتعويض شركة التراكتورات على أساس أنها مالك الآليات والمعدات وتم تسليمهم مبلغ (36) مليوناً تعويض وكان من المفترض أن يسلم المبلغ للجهة المالكة للآليات والمعدات وهي المركز القومي، إلا أن شركة التراكتورات أدخلته خزينتها ولم تسلمه لتقوم الجهة بتدوين بلاغ ضد الشركة وتمكنت النيابة من استرداد المبالغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)