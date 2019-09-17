وزيرة: (أولادي هددوني بحرق لستك في البيت لو ما اشتغلنا كويس)

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة دعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار الزين صغيرون اعطاء حكومة الثورة فرصة للعمل لتنفيذ برامجها واهدافها التي تحتاج الى وقت. Advertisements وكشفت الوزيرة تلقيها تهديداً من داخل منزلها حال الحياد عن تحقيق اهداف الثورة, وقالت الوزيرة: “أولادي هددوني بحرق لستك في البيت لو ما اشتغلنا عديل وكويس كحكومة جاءت بها الثورة”, لافتة بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان ذلك يؤكد ويرسل تطمينات بان الثورة محروسة بالشباب واتهمتالوزيرة خلال مخاطبتها ندوة “التعليم العالي في السودان بين معطيات الواقع وتطلعات المستقبل”, بجامعة ام درمان الاسلامية امس, النظام السابق بتحويل الجامعات لاجسام غريبة وكواكب مجهولة من خلال تواجد الوحدات الجهادية والشرطة بها, مما ابعدها عن قيمتها التي يتوقع ان تقدمها للمجتمع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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