منع مسؤولين من السفر الى الصين

ابلغت مصادر مطلعة عن ارجاء وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس, سفر وفد يتكون من 12 موظفاً كان من المفترضان يتوجهوا الى الصين الاحد الماضي لكورس لمدة ثلاثة اسابيع, بينعم مدراء ادارات بمجلس الوزراء وموظفون.

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وأشار المصدر الذي فضل حجب اسمه بحسب صحيفة آخر لحظة, الى ان الاجراءات تمت بين مجلس الوزراء والحكومة الصينية قبل تشكيل الحكومة.

مشيراً الى تسلم الوفد للتذاكر قبل شهر على نفقة دولة الصين, مبيناً ان وزير مجلس الوزراء هذه الايام, وفضل ان تتم لاحقاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)