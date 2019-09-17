الكشف عن (424) شركة تعدين تتبع للنظام المباد

أفصحت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن وجود 424 شركة تعمل بالتعدين تتبع للنظام المباد. وأوضح مدير الاستكشاف بالشركة ناجي عبد الله في ورقة مقدمة في ورشة التعدين أمس، أن هناك 48 شركة أجنبية تعمل في القطاع لا تعمل منها إلا 3 شركات فقط روسية وتركية وصينية.

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ومن جانبه قال ناجي في الورقة المقدمة بالورشة، إن هناك 72 شركة كرتة وأرجع عدم الاستفادة من الذهب خلال الفترة الماضية لوجود جهات أمنية تموِّل نفسها من قطاع التعدين. وأشار ناجي إلى معوقات في الاستثمار سبب وجود نافذين في النظام السابق، وقال إن شركة أرياب لديها المقدرة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لجهة أن لديها دراسة تؤكد وجود نحاس بمنجمين بقيمة 22 مليون دولار.

وطالب ناجي بحسب صحيفة الإنتباهة، بضرورة مراجعة قانون الثروة المعدنية وأردف ” تم التحايل عليه ولا بد من تعديله بأسرع وقت، بجانب ضرورة خروج بنك السودان من شراء الذهب وإنشاء بورصة “.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)