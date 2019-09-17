لهذا السبب حفل فريق كوري غنائي في السعودية يصبح حديث العالم

تصدر هاشتاج "BTSinRiyadhTickets" المركز الأول في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" السعودية، فيما جاء في المركز الثاني بنفس القائمة ولكن على مستوى العالم.

حيث أصبح أول حفل للفريق الغنائي الكوري "BTS" في العاصمة السعودية، محور اهتمام العالم، وذلك بعد فتح شباك حجز تذاكره، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وسيتم إحياء أول حفل لفريق "BTS" في السعودية في استاد الملك فهد الدولي في الرياض في 11 أكتوبر المقبل، ضمن مواسم الرياض، وهو ضمن جولتهم الغنائية العالمية، والتي تحمل اسم "Love Yourself: Speak Youself" (حبوا أنفسكم: عبروا عن أنفسكم)، بحسب صحيفة "أراب نيوز" السعودية.

ويأتي أول حفل للفريق الكوري في السعودية، بعد فترة استراحة استمرت لأسابيع، والتي هي الأولى بالنسبة لهم منذ انطلاقها قبل 6 سنوات.

"شخصية العام"

وكان الفريق الغنائي من كوريا الجنوبية "BTS"، بلقب "شخصية العام" 2018، بإجماع من قراء مجلة "تايم" الأمريكية. ويعتبر فريق "بي تي إس" (BTS)، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden"، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية. Advertisements

جماهيرية فريق "BTS"