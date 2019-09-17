وفاة طبيب أصيب في أحداث فض الاعتصام

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الإثنين، وفاة أحد الأطباء الذين أصيبوا في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.

وقال بيان صادر عن اللجنة، المنضوية في تجمع المهنيين السودانيين”، أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إن “أحد ثوار الجيش الأبيض التحق بركب شهداء الثورة مودعا دار الفناء لدنيا الخلود”.

وتابع: “ظل الفقيد (عمار ياسر) طريح الفراش الأبيض بالعناية المكثفة في الأيام السابقة بمستشفى ساهرون، وكان أحد جنود الأطباء البواسل في اعتصام القيادة العامة”.

وزاد: “كان يعمل بتفانٍ وإصرار على المتابعة، رغم إصابته في بدايات الاعتصام برصاصة في الفخذ، لم تثنه عن مواصلة النضال”.