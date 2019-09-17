اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019م هذا الصباح

التيار

تحقيق استقصائي لـ”التيار” يكشف أخطر عمليات سرقة للآثار بالبلاد

ود مدني: عصابة ترتدي زيًا نظاميًا تقتحم منزل مواطن وتنهب مليارات الجنيهات

مصادر لـ”التيار”: استحداث منصب”نائبين” لرئيس مجلس السيادة

الشيوعي يعلن رفضه لهيكلة الحرية والتغيير

مخاوف من الإفراج عن مدير الأقطان بالتسوية وطيّ ملف فساد الشركة

المتحري: أفراد شرطة شاهدوا المتهم”سيف تيري” يحمل” ساطور”

أخبار اليوم:

فرنسا تدعم السودان بـ (٦٠) مليون يورو وتتعهد بالسعي لإزالته من قائمة الإرهاب

ضبط عصابة تنتحل صفة قوة نظامية اقتحمت منزلاً بودمدني ونهبت صاحبه ٢ مليار

وفاة الفنان الكبير صلاح بن البادية بالاردن

مصادر تكشف عن قرب تعيين عمر قمر الدين وزيراً للدولة بالخارجية

الشيوعي يرفض هيكلة (الحرية والتغيير) وافادات مهمة للخطيب

عاصم البلال الطيب يكتب : ابن البادية.. ننساك إنت إنت بتتنسي

الوطن:

قوى “التغيير” ترسل وفداً للقاء عبد الواحد بباريس

اتهامات لـ “الطيران المدني” بتجاوز قرارات “حمدوك” بوقف التنقلات

“التربية”: إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها مرهون بشروط

إتحاد المصارف: قادرون على تلبية إحتياجات العملاء من “الكاش”

القيادة السعودية تدعو “حمدوك” لزيارة المملكة

الانتباهة

الكشف عن”424″ شركة تعدين تتبع للنظام المباد

أمر بتوقيف مأمون حميدة..نبيل أديب لـ”الانتباهة”: الوثيقة الدستورية”المعدّلة” لم يوقّع الطرفان عليها

قرارات مرتقبة لهيكلة المالية

“الشيوعي” يرفض هيكلة”التغيير” منعًا للوصاية على التحالف

فرنسا تدعم السودان بـ”60″ مليون يورو والتوصّل لاتفاقات مع الحركات

طلب للمحكمة الدستورية بتسليم البشير وهارون للجنائية

الجريدة

تورّط سوريون في تهريب فحم الطلح

النيل الأبيض: 60% من أراضي الولاية غمرتها السيول

زيادة في أسعار البصل واللبن ودعوات للمقاطعة

وزيرة التعليم العالي توصي بإقالة مديري الجامعات ونوابهم

فرنسا تقدم مساعداتٍ للسودان بقيمة”60″ مليون يورو

السوداني

عضو بـ”السيادي”: يجب تعديل الوثيقة الدستورية

وزيرة الخارجية لـ”السوداني”: لم أستقل ومستمرة في أداء عملي

مساعدات مالية فرنسية بقيمة”60″ مليون يورو للسودان

“الطيران المدني” لم نخالف قرار رئيس الوزراء بإيقاف التنقلات والتعيينات

الجيش: كشوفات الإحالة للتقاعد تأتي ضمن الإجراؤات الراتبة

تحرير عشرات الرهائن من قبضة عصابة اتجار بالبشر في الخرطوم

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الصيحة

مقتل وإصابة”8″ مواطنين وحرق وإتلاف مقار حكومية بدارفور

التعليم العالي: قرار بإعفاء مديري الجامعات ونوّابهم خلال ساعات

مبارك الفاضل: واشنطون أمهلت الحكومة ستة أشهر لرفع السودان من قائمة الإرهاب

جهاز المخابرات يلقي القبض على أكبر عصابة في الاتجار بالبشر

التربية تؤكّد التزامها بالقيد الزمني المحدّد لامتحانات الشهادة الثانوية

ألوان:

البلاد تودع القامة الفنية المبدع صلاح بن البادية

مريم الصادق تكشف حقيقة انتقادها لحكومة حمدوك

المتهمون فى أحداث مجزرة الابيض تسعة اشخاص.

المجهر:

وزير خارجية فرنسا: طلبنا من الولايات المتحدة رفع السودان من فائمة الارهاب

الخارجية ترفض التعليق على خبر استقالة وزيرها

اليوم التالي:

فرنسا تدعم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتستقبل حمدوك في الأليزيه

وزيرة التعليم العالي: إعفاء مديري الجامعات سيتم خلال ساعات

البدوي: قرارات مرتقبة لإعادة هيكلة وزارة المالية

آخر لحظة:

المركزي يطالب المصارف بكشف أرصدة طه وهارون

المعادن: حمدوك يسيطر على منجم نحاس

حقوق الإنسان تطالب السيادي بالإفراج عن عطا المنان

الدار:

فات الآوان والانكتب على جبينا الليلة بان

الراحل صلاح بن البادية صلى على الرسول ونطق الشهادة وجثمانه يصل اليوم

المحكمة تدين المتهمين بانتحال شخصية الفريق حميدتي

تفاصيل مثيرة في محاكمة لاعب المريخ سيف تيري

القيادة السعودية تدعو حمدوك لزيارة المملكة بعد لقائه بالسفير السعودي

فرنسا تؤكد تقديمها دعماً مقداره (60) مليون يورو