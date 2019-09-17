شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت مشكلة المواصلات تشكل هاجسا مستمرا للمواطنين والسلطات على السواء خاصة وان معظم الحلول التى تم طرحها بل وحتى تطبيقها لم تفلح فى علاج المشكلة ، وكثيرا ما ضج الناس بالشكوى معتبرين ان المشكلة فى اصلها تعود الى الانسان كانسان اذ ان الجشع وانعدام الاخلاق يدفعان غالب اصحاب المركبات العامة – ولن نقول كلهم فالتعميم ينطوى على ظلم كبير – الى تجزئة الخطوط وفى نفس الوقت زيادة التعريفة لتكون مشكلة المواطن مزدوجة اذ يبدد الوقت والمال بسبب اخطاء السائقين او اصحاب المركبات – بشكل عام – ولن يستطيع الاعتراض فلا رقابة وسلطة حاسمة وحازمة تمنع هذا التلاعب الغير مقبول وتوقف هذا الجشع القبيح ، وفى نفس الوقت لا اتحاد بين المواطنين يجعلهم يجبرون اصحاب المركبات على التراجع عن جشعهم الزائد .

وكثيرا ما طالب الناس بضرورة تفعيل الرقابة الرسمية واتباع ذلك بالمحاكمات الرادعة لكل من ثبت تورطه فى اكل اموال الناس بالباطل عبر رفع التعرفة لاكثر من الضعف احيانا وايضا لتجزئة الخطوط.

وقد اسنبشر المواطنون خيرا وهم يقرأون خبرا يقول :

شكلت ولاية الخرطوم غرفة عمليات طارئة لمعالجة أزمة المواصلات، في وقت أعلنت فيه عن محاكمات لعدد من أصحاب المركبات العامة.

وأكد مدير إدارة النقل والمواصلات بالولاية صلاح محمد عبد الله تشكيل غرفة استعداداً لاستئناف العام الدراسي ومنع تكدس المواطنين والطلاب بالمواقف والمحطات، مشيراً إلى صيانة (70) بصاً وإدخالها في الخدمة، بجانب الاستعانة بالحافلات السفرية في الخطوط الداخلية.

وأوضح صلاح بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قضائية في مواجهة عدد من سائقي المركبات المتهمين بزيادة تعرفة المواصلات أو تجزئة الخط، منبهاً إلى أن الولاية تعمل على ضبط حركة المواصلات لمعالجة الأزمة.

هذه اولى الاستجابات لمطالب الناس بحسم الفوضى والتفلت الكبير فى هذا القطاع الحيوى وقد لاقت الاجراءات الحكومية قبولا عند الجمهور وهو يعتبرها خطوة عديلة ويأمل أن تتبعها غيرها ان شاء الله.خطوة عديلة