حمدوك يزور مصر وفرنسا قبل توجه الى نيويورك….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت (وكالة السودان للأنباء) إن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك سيزور كلاً من مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

وكانت أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء إلى جوبا الخميس الماضي، كما تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.

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