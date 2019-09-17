.مجلس المريخ يتحدى إضراب لاعبيه بلائحة جديدة ابتداءا من اليوم الاثنين

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الخليج 365 :
قرر مجلس إدارة المريخ السوداني، تفعيل لائحة الاحتراف، في ظل مقاطعة لاعبيه لتدريبات الفريق منذ أمس الأول.
وجاء القرار بعد أن استمع مجلس المريخ، الذي اجتمع برئاسة أمين الصندوق الصادق مادبو، بمباني المكتب التنفيذي، لتقرير من الإدارة الرياضية حول نشاط فريق كرة القدم وسير استعداداته للدوري الممتاز ومباراته أمام الوداد المغربي بكأس محمد السادس للأبطال.
وستكون الحصة التدريبية التي من المقرر أن يخوضها الفريق الأحمر صباح اليوم الإثنين، اختبارا حقيقيا لمجلس الإدارة في السيطرة على قرار اللاعبين بمقاطعة التدريبات.
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