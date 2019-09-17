شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تحصل ( الموقع) علي تفاصيل جديدة بشأن الأزمة التي حدثت بين مدرب المنتخب الوطني الكرواتي لوغارزيتش وقادة اتحاد الكرة مؤخراً. وعلم ( باج نيوز) من مصادر متطابقة داخل اتحاد الكرة أن المدير الفني للمنتخب أقدم علي تصرفات مفاجئة قبل مواجهة الإياب الأخيرة أمام تشاد في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢. وبحسب المصادر فإن الكرواتي لوغارزيتش لم يُشرف علي المُحاضرة الفنية التي سبقت المباراة الأخيرة أمام تشاد حيث تواجد خالد بخيت وهو من تحدث مع اللاعبين قبل أن يحضر الكرواتي في نهاياتها. وأشارت المصادر إلى أن مدرب المنتخب فاجأ مسؤولي الاتحاد بقائمة من الطلبات علي رأسها زيادة مرتبه الشهري إلى جانب طلبه لسيارة جديدة رغم أنه يقود واحدة حالياً. وأبلغ مصدر نافذ بالاتحاد (باج نيوز) إن الكرواتي لوغارزيتش طالب بزيادة المقابل المالي الخاص به من٧ إلى١٠ ألف دولار إلى جانب بعض الطلبات الأخري، وتوقع المصدر أن تجد طلبات المُدرب الرفض التام. وسخر المصدر من مقدرات الكرواتي وأشار إلى أنه صاحب سيرة متواضعة وإن النجاحات التي حققها المنتخب تعود في المقام الأول إلى الطاقم الوطني بقيادة خالد بخيت ومعاونيه بجانب اللاعبين. المادة السابقة مشكلات الوقود الزراعي تراوح مكانها بولاية القضارف المقالة القادمة .مجلس المريخ يتحدى إضراب لاعبيه بلائحة جديدة ابتداءا من اليوم الاثنين

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كانت هذه تفاصيل خبر لوغارزيتش يُطالب بزيادة راتبه الشهري وتغيير سيارته وغضب في الاتحاد علي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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