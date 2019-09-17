ماني وصلاح “حبايب” من جديد

الخليج 365 :

قال الدولي السنغالي ومهاجمليفربول ، ساديو ماني، إن العلاقة مع زميله المصري محمد صلاح باتت قوية وإن ما حدث في مباراة بيرنلي الشهر البائد “في طي النسيان”.

اللاعب البالغ من العمر 26 سنة شرع في نوبة غضب إثر استبداله في أواخر الشوط الثاني من مباراة بيرنلي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة، وكاد يصطدم بمدربه يورغن كلوب.

الحدة التي وصل إليها ماني جعلت زملاءه يحاولون تهدئته، وعلى رأسهم جيمس ميلنر الذي أمسكه وحاول إحاطته على مقاعد بدلاء ملعب تورف مور معقل الكلاريتس.

لاحقًا أشارت الصحافة الإنجليزية إلى أن غضب اللاعب نابع من فردية صلاح، الذي فضّل المراوغة في مساحة ضيفة ضد اثنين من لاعبي الخصم عوضًا عن التمرير إلى ماني الذي تمركز في موضع الانفراد بحارس بيرنلي.

Advertisements

بينما نشر صلاح مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله مع ماني في أشكال أشبه بالرسوم المتحركة يركضان نحو بعضهما للمعانقة، فيما يبدو أنها إشارة إلى صفو الأجواء بينهما، كما أعاد ماني نفسه نشر الفيديو عبر حساباته.

“ما حدث مع صلاح؟ لقد بات في طي النسيان، هذه أمور تحدث عادة في كرة القدم، في بعض الأوقات كذلك ينبغي أن تقول الشيء وجهًا لوجه”، هكذا تحدث ماني إلى شبكة قنوات (كانال بلاس).

وبحسب يوروسبورت أضاف “لقد تصالحنا وأصبحنا صديقين جيدين كما كنا في السابق”.

كلا اللاعبان قاد ليفربول إلى فوز مهم ضد نيوكاسل لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت، إذ وقّع ماني على الهدفين الأوليين بينما عزز صلاح التقدم بالثالث، ليرفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة لائحة الترتيب العام للمسابقة.