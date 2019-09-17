الخليج 365 : دعا رئيس الغرفة التجاربة بولاية الجزيرة أسامة سعد الحكومة الجديدة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة واستبدالها برسوم الإنتاج بنسبة 5% .

وقال سعد إن هذه الخطوة عائدها أكبر من نسبة 17% للقيمة المضافة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة الفواتير الحقيقية من قبل المصانع والموردين، لإحداث الإصلاح والحد من التهرب الضريبي، وحفظاً لحقوق المنتج والتاجر والمستهلك والحد من ارتفاع السلع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغرفة التجارية بالجزيرة تطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.