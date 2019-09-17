إتجاه لزراعة أكثر من (4) ملايين فدان في العروة الصيفية بالنيل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفقد والي النيل الأبيض المكلف حيدر الطريفي المشاريع الزراعية بمناطق حجر عسلاية والجزيرة أبا ووقف على المساحات المزروعة ومستوى الإنبات لمحصول السمسم وجهود إنجاح الموسم الزراعي وتوفيرمتطلباته الخاصة باستخدام الحزم التقنية لاستكمال مراحل نجاح محصول السمسم والترتيبات المتعلقة بعمليات الحصاد.

ووجه الطريفي وزارة الإنتاج لحماية هذه المشاريع الزراعية من الآفات والترتيب المبكر لعمليات الحصاد.

وأوضح مدير وزارة الإنتاج الهادي عجيب أن المساحة المستهدفة في العروة الصيفية أكثر من ٤ملايين فدان تشمل محاصيل الحبوب الغذائية والزيتية يشكل فيها محصول السمسم 36٪ من المساحة المستهدفة، مشيراً إلى أن المساحة التي تمت زراعتها بمحصول السمسم تقدر بمليون وخمسمائة واثنين وثلاثين ألف فدان

وأكد أن محصول السمسم الآن في مرحلة الإزهار وتكوين الثمار وتعمل الوزارة بكل جهد للترتيب للحصاد.

وعزا عجيب التوسع في زراعة محصول السمسم هذا العام للأمطار المبكرة والأسعار الجاذبة وتوفير التقانات فضلاً عن نجاح الصناعات التحويلية الخاصة بالسمسم والتي ساهمت في ارتفاع القيمة المضافة للمحصول.

وقال إن معدلات الأمطار شهدت هذا العام ارتفاعاً بلغ 649مليمتراً كأعلى معدل تشهده الولاية في السنوات الـخمس الأخيرة، مضيفاً أن هذه الأمطار ساعدت الوزارة في إنفاذ 86٪ من الخطة المستهدفة لهذا الموسم الزراعي.