شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يلتئم اليوم”الأثنين” بمحافظة جدة بالسعودية الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعها الـ”25″ غير العادي وذلك لاختيار رئيسٍ جديد لمجلس إدارة الاتحاد. وتأتي الخطوة بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم في يونيو المنصرم. وسيستعرض الرئيس المكلّف محمد روراوة في اجتماعٍ يسبق الجمعية العمومية التقارير الإدارية والمالية والفنية التي دفعت بها الأمانة العامة والمتعلّقة ببرامج وأنشطة الاتحاد، والتي أبرزها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لموسم 2019 ـ 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إستقالة تركي آل الشيخ..إختيار رئيس جديد للاتحاد العربي لكرة القدم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.