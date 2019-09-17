“وزارة التجارة” تكشف عن استراتيجية جديدة لصادر الذهب

الخليج 365 : أكدت شعبة تجار ومصدري وصاغة وتجار الذهب عدم استفادة الشعب السوداني من صادر الذهب خلال الأعوام الماضية، فيما أعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أن الحكومة بصدد وضع رؤية جديدة لسياسات الذهب والصادر قال إنها ستري النور قريباً وأقرت الشعبة لدى لقائها بوزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، اليوم (الاثنين) وجود سياسات خاطئة فى عهد النظام البائد خاصة وجود الشركات الأمنية والوهمية في القطاع. بدوره رحب وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني بزيارة الوفد وأبدى تجاوب كبير لتلقي المقترحات والقضايا المتعلقة بسياسات الذهب وصادره وقضايا التهريب.

وأكد على أن كل التقارير التي من شأنها معالجة وتسوية أوضاع الصاغة وتجار الذهب التي وضعت أمامه سيشرع في مراجعتها والعمل علي تنفيذها.

وأعلن أن الوزارة بصدد وضع رؤية جديدة لسياسات الذهب والصادر قال إنها ستري النور قريباً وأكد أنه سيتم عرضها على شرائح القطاع للتشاور حولها.

ويذكر أن وفد شعبة تجار ومصدري وصاغة وتجار الذهب ضم كل من عبدالمنعم الصديق،

، طه عبدالله، حسبو ابراهيم ، محمد القال، محمد الصديق، علي يوسف، ومعتصم الجاك. المادة السابقة شركة“سودانير”: (36) يوماً فترة صيانة “الإيرباص” بأوكرانيا

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