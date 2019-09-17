التاريخ: 16-سبتمبر-2019
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كشفت جولة لصحيفة أخبار الخليج 365 نهار يوم الإثنين في عدد من البنوك والصرافات بالعاصمة السودانية الخرطوم عن توفر أوراق النقد في جميع الصرافات الألية فيما أصبحت البنوك توفر المقابل النقدي للشيكات المتوسطة فوراً، ولاحظ محرر الصحيفة عودة المواطنين والتجار لتوريد أموالهم النقدية في حساباتهم البنكية.
وكذلك كشفت جولة أخبار الخليج 365 في أسواق مختلفة مثل السيارات ومواد البناء والعقارات وغيرها عن توحد سعر السلع بالكاش والشيك ولم يعد هنالك أي فرق وذلك بسبب توفر السيولة النقدية.
ويوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انفراج أزمة السيولة بالبنوك والصرافات والدولار يسجل شبه تساوي بالكاش والشيك مقابل الجنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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