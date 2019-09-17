مخاوف من الإفراج عن مدير الأقطان بالتسوية أو التحلل وطي ملف الفساد بلا محاكمة

أبدى ملاك أسهم بشركة السودان للأقطان مخاوفهم من الإفراج عن مدير الأقطان بالتسوية وطي ملف فساد الأقطان بلا محاكمة، وطالبوا بتقديم المدير العام لشركة السودان المحتجز للمحاكمة بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام، حيث ظل محتجزا لأكثر من شهرين لدى نيابة مكافحة الفساد بمخالفات مالية تتجاوز ” 186″ مليون دولار عبارة عن حصائل صادر القطن لم تورد إلى بنك السودان إضافة لعائدات بيع قطن لعدة سنوات، والقبض على بقية المتورطين معه فى المخالفات من مجلس الإدارة والموظفين.

Advertisements

وعبر مزارعون ضمن ملاك الأسهم في تصريحات صحفية أمس عن مخاوفهم من تسوية القضية خارج إطار المحكمة بالتسوية أو التحلل وقالوا إن التحريات تسير ببطء شديد، وإن جهات تمت مخاطبتها من قبل المحقق تأخرت فى إرسال الردود على استفسارات النيابة.

واتهموا من أسموهم (فلول المؤتمر الوطني) في المؤسسات ذات الصلة بالقضية بالتواطؤ، وقالوا بحسب صحيفة اليوم التالي – إن أعضاء فى مجلس الإدارة يسعون إلى الإفراج عن المدير العام بالتسوية أو التحلل دون أن يصل البلاغ الى المحكمة كما كان يجرى في السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)