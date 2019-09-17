إعفاء مدير الإذاعة والتلفزيون في السودان

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، يوم الأحد قراراً بإعفاء إسماعيل عيساوي ، من منصبه ، مديراً عاما لهيئة الإذاعة والتلفيزيون في السودان.

ووجه القرار الذي أصدره رئيس الوزراء السوداني ، وزارتي الثقافة والإعلام “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

هذا وقد تم تكليف إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وتأتي إقالة عيساوي من منصبه في وقت تطالب فيه الشارع السوداني ، حكومة حمدوك بإجراء إصلاحات فورية على الخدمة المدنية وجميع القطاعات التي تأثرت بسياسات نظام الرئيس السابق عمر البشير.