شعبة الصاغة وتجار الذهب يطالبون بتشديد الرقابة على المعابر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت شعبة الصاغة وتجار الذهب انتظارهم للإستراتيجية الجديدة بخصوص تجارة الذهب من الجهات المختصة، وكشف نائب الأمين العام شريف تبيدي عن انخفاض أسعار الذهب، ذاكراً أن الشركات التي كانت تعمل في مجال تجارة الذهب شبه متوقفة، مما انعكس على أسعار الذهب، وقال نحن الآن في انتظار القرارات التي تصدرها الحكومة الجديدة بخصوص الذهب حتى نتمكن من التعامل معها، متعهداً بالكشف عن أي ممارسات سالبة في تجارة الذهب من قبل التجار وإعلانها للرأي العام حال تجاوزهم القانون، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المصرح لها بشراء الذهب هو البنك المركزي، رافضاً أي ممارسات أخرى تتم خارج القطاع، وطالب السلطات المختصة أن تعمل على تشديد الرقابة على المعابر ومطار الخرطوم تجنباً لتهريب الذهب.