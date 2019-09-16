وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية القطاع الصناعي والتجاري في تنمية الاقتصاد

أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الصناعي والتجاري في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي. ونادى بأهمية اصطحاب القطاع الخاص كشريك أساسي مع القطاع العام خلال الفترة المقبلة بقيام عدد من المشروعات المشتركة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط التعاونيات.

وقال خلال تسلمه يوم الإثنين من وكيل الوزارة المهندس عبد الرحمن عجب أحمد عددا من الملفات الخاصة بقطاعي الصناعة والتجارة ومخاطبة العاملين بالوزارة، إن الوزارة تعكف على وضع خطتها لزيادة الإنتاج وتفعيل الأداء واستنهاض الهمم من أجل تنفيذ البرنامج الإسعافي الذي اختطته الدولة لـ(200) يوم القادمة، مضيفاً أن عدداً من القضايا ذات الأولوية خاصة في مجال السلام والتنمية ومحاربة الفساد وإدخال المرأة والشباب في مواقع اتخاذ القرار وفقا للقوانين والمعايير الصحيحة، موضحاً أن الشراكة لا بد أن تكون إيجابية لتنعكس على معاش الناس وتنمية المجتمع مع مراعاة العدالة والمساواة دون أي استثناء لأحد مهما كان مركزه في الدولة منعاً للفساد، وأضاف أن الجميع أمام القانون سواء. واشار إلى أن السودان بلد غني بإمكانياته وموارده التي تسهم في دفع الاقتصاد، مؤمناً على أن الدول المتقدمة نهضت على قطاعي الصناعة والتجارة باعتبارهما يسهمان في زيادة الصادرات وتنظيم الأسواق، مشيرا للاهتمام بالحوسبة وسياسات الدولة بتحفيز المستثمرين والمنتجين .

من جانبه أوضح م. عبد الرحمن عجب وكيل وزارة الصناعة والتجارة إنجازات وزارته خلال الفترة الماضية، مشيراً لعقد شراكة مع أحد الشركات السعودية لإقامة مصنع سكر السوكي ليسهم في سد الفجوة في صناعة السكر، معلناً وصول الآليات الخاصة بالمشروع منتصف نوفمبر القادم، كما لفت لجهود وزارته في استعادة عدد من أصول التعاونيات والتي تقدر بالمليارات بالولايات خاصة ولاية جنوب دارفور، مشيدا باتحاد التعاونيات بالمنطقة في هذا الجانب، واصفا التعاون بأنه إشراقة كبيرة تستحق العناية والاهتمام، كما أعلن خططهم الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع سكر النيل الأبيض بإضافة التكرير، وكشف عن الجهود المبذولة لسد الفجوة وزيادة الإنتاجية لمصانع الأدوية، معلناً دخول مصانع جديدة للإنتاج مطلع العام القادم، و أشار لعدد من الملحقيات التجارية المضافة للوزارة في كل من بكين و سيول.