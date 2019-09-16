البحرين توقيع صفقة جديدة لشراء صواريخ "باتريوت" الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الإثنين، أن "إسلام آباد تدعم المملكة ضد الأعمال التخريبية".
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي اليوم من رئيس وزراء باكستان عمران خان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".
وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن "مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة".
ارتفاع أسعار الطاقة
وكانت قد ارتفعت أسعار الطاقة العالمية اليوم الاثنين بعد أن تسبب هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية في حدوث أسوأ اضطراب في الإمدادات العالمية المسجلة.
تتوقع S&P Global Platts زيادة في سعر النفط الخام الخفيف في بحر الشمال بأكثر من 10 دولارات. وبينما تستطيع المملكة العربية السعودية الحفاظ على الصادرات واستخدام الاحتياطيات على المدى القصير، فإن أي تعطيل طويل الأمد سيضر بالقدرة الإنتاجية لدى أوبك وقدرة الوكالة الدولية للطاقة على استخدام الاحتياطيات لدعم السوق.
من بين شركات الطيران التي انخفضت أسهمها بنسبة 2٪ أو أكثر في سوق ما قبل التسويق هي شركة ساوثويست إيرلاينز وشركة أمريكان إيرلاينز جروب وشركة دلتا إيرلاينز وشركة طيران جيت بلو وشركة سبيريت إيرلاينز وشركة ألاسكا إير جروب.
انخفض مشغل الرحلات البحرية رويال كاربيان كروز Royal Caribbean Cruises Ltd. بنسبة 2٪، في حين انخفض سهم كارنفال كورب Carnival Corp بنسبة 3٪.
وقال ايفان بيتريلا، استاذ الاقتصاد المساعد بكلية وورويك للاعمال بكلية التجارة، في بيان عبر البريد الالكتروني "من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط حدث غير مرحب به في المناخ الاقتصادي الحالي خاصة إذا بقي على هذا المستوى لفترة طويلة من الزمن."
يساعد الطلب على المزيد من إمدادات النفط المحدودة في دفع أسهم شركات الطاقة إلى الارتفاع. ارتفع سهم شركة إكسون موبيل بنسبة 4 ٪، في حين ارتفع سهم شركة رويال داتش شل وبتروتشاينا وتوتال إس إيه حوالي 2 ٪.
ويقول وزير التجارة الياباني إيشو سوغوارا إن اليابان تراقب عن كثب تأثيرًا محتملًا على إمدادات النفط وحركة السوق في أعقاب هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت نفطية سعودية رئيسية.
وقال سوجوارا في بيان اليوم الاثنين إن اليابان لديها احتياطيات نفطية لنحو 230 يومًا من الاستهلاك المحلي، لكن إذا لزم الأمر، يمكنها إطلاق بعض الاحتياطيات ووضع تدابير أخرى، بالتعاون مع دول أخرى ووكالة الطاقة الدولية.
تصاعدت التوترات في الخليج الفارسي إثر هجوم نهاية الأسبوع على مواقع نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية زعمت الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عنها - وهي اتهامات تنفيها طهران. زعم المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا المنشأة السعودية بالطائرات بدون طيار.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين توقيع صفقة جديدة لشراء صواريخ "باتريوت" الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.