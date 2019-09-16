البحرين توقيع صفقة جديدة لشراء صواريخ "باتريوت" الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الإثنين، أن "إسلام آباد تدعم المملكة ضد الأعمال التخريبية".

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي اليوم من رئيس وزراء باكستان عمران خان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن "مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة".