“السر قدور” يرد على الشائعة بـ”ضحكته المجلجلة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طمأن سفير السودان السابق لدى القاهرة د. عبد المحمود عبد الحليم، أصدقاء وأحباء ومعارف الإعلامي والشاعر الكبيرة “السير قدور” على صحة قدور.. وكانت منصات التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده نقل قدور إلى العناية المكثفة بأحد مشافي القاهرة حيث يقيم هناك، وكذلك السفير عبد المحمود.. وكان عبد المحمود أجرى اتصالاً هاتفياً بقدور.. عبد المحمود قال في قروب على (واتس آب) “قدور رد على الشائعة بضحكته المجلجلة والمعروفة للجميع”، بحسب صحيفة آخر لحظة.

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