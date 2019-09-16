أمين الجامعة العربية يزور السودان لبحث الدعم العربي

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غدا، إلى الخرطوم، للقاء عددا من القيادات السودانية.

تأتي زيارة أبو الغيط في سياق الدعم الذي تقدمه الجامعة لجمهورية السودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية، في أعقاب التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، 17 أغسطس الماضي.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن زيارة أبو الغيط تأتي متابعة للزيارة التي أجراها للخرطوم، يونيو الماضي، وإيفاده عددا من الوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمؤازرة السودان في عملية التحول الديمقراطي التي يمر بها، ومشاركة الجامعة في التوقيع كشاهد على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط سيلتقي خلال زيارته كلاً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، والسيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية، لبحث دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية، ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنية في المسار الوطني لإتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.