فرنسا تقرر دعم السودان بـ60 مليون يورو

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، دعم بلاده للسودان في المرحلة الجديدة، التي يمر بها، وتقديم كافة أشكال المساندة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى المنطقة الآمنة.

وأضاف، اليوم الإثنين، “سنعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم دعم للسودان بمبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي من الخرطوم: “نريد مساعدة السودان على الاندماج في الأسرة الدولية، وسوف تستخدم فرنسا تأثيرها لحث الأطراف على المشاركة في دعم التوجه الجديد للسودان”.

واستطرد: قلت لرئيس الوزراء إننا سنعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب”.

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وتابع لودريان: “فرنسا ستدعم السودان بـ60 مليون يورو، يتم دفع 15 مليون يورو فورا للتحويل في هذه الفترة”.

وأضاف: “سيتم الدفع عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الخارجية الفرنسية”.