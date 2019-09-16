8 حالات وفاة.. انتشار كبير للملاريا فى شمال دارفور

وجه والى شمال دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية فى الولاية، بتكثيف جهودها الوقائية والعلاجية لمجابهة انتشار وتفشى مرض الملاريا بالولاية، بعدما سجلت نسب الإصابة أرقاما قياسية بمستشفيات الولاية خلال الأيام الماضية.

وقال والى شمال دارفور، لدى لقائه المدير العام لوزارة الصحة الدكتور سليمان آدم إدريس، اليوم الاثنين، إن مرض الملاريا سجل انتشارًا كبيرًا، خلال هذه الأيام، بسبب ارتفاع معدلات هطول الأمطار فى الولاية مؤخرًا.

من جانبها، قالت لجنة أطباء السودان(غير حكومية)، فجر الإثنين، إنها وثقت 8 حالات وفاة خلال الفترة من 9 – 15 سبتمبر/آيلول الجاري، ضمن ألف حالة إصابة بالملاريا بمستشفى الفاشر التعليمي( حكومي) بولاية شمال دارفور(غرب).

من جانبه، أكد إدريس حرص وزارة الصحة وسعيها الجاد للسيطرة على الملاريا، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من سد العجز فى أدوية الملاريا المجانية، وزيادة عدد الأطباء وأخصائيى المعامل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وناشد المواطنين بضرورة التكاتف، والتعاون مع الكوادر الطبية والصحية العاملة بالولاية من أجل مكافحة مرض الملاريا.