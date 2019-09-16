البرهان يلتقي وزير خارجية فرنسا: تحدي السودان ليس الانتقال لحكم مدني فقط

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي السوداني، اليوم الإثنين، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في حضور وزير الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله.

ونقلت وكالة الأنباء (سونا)، أكدت أسماء عبدالله أن وزير الخارجية الفرنسي استمع من رئيس مجلس السيادة لشرح مفصل حول مجريات الأحداث في السودان والدور المهم الذي قامت به القوات النظامية في حماية الثورة وضمان الاستقرار الأمني خلال الفترة الانتقالية حتى تتمكن الحكومة المدنية من القيام بدورها على الوجه الأكمل.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تطرق لأهمية تحقيق السلام وأن التحديات التي تواجه السودان ليست تلك المتعلقة فقط بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي، وإنما التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم التي تساعد على تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشعب السوداني.

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وأضافت أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده للإسهام في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية، موضحة أن وجهات النظر بين الجانبين تطابقت في أن السلام في السودان ينعكس إيجاباً على السلام في كل الاقليم بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي المهم للسودان.

وأكدت وزيرة الخارجية أن مباحثات رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الفرنسي تطرقت للقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء والتنسيق بينهما بما يخدم الرؤيا المشتركة للسودان وفرنسا.

وشكرت وزيرة الخارجية الجانب الفرنسي على دعمه للسودان لعبور الفترة الانتقالية بكل سلام واستقرار وعلى الروح الطيبة التي أبداها وزير الخارجية الفرنسي وحثه الشركاء الاقليميين والدوليين على دعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة من تاريخه، معلنة موافقة الجانب الفرنسي على عودة عمل إذاعة مونتي كارلو في السودان دعماً للعلاقات الثقافية بين البلدين.