بالفيديو: أطفال يواجهون حكم الاعدام بالسودان يهددون مساعي حمدوك لرفع اسم السودان من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان

دعا ناشطون قانونيون الشعب السوداني الى تنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة القومية العليا دعما وتضامنا مع الاطفال الذين يواجهون خطر تنفيذ عقوبة الاعدام وفق الاحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية – بحسب ناشطة من مركز انصاف -حيث اوضحت الناشطة سحر محمد بان الاحكام القضائية باعدام عدد من الاطفال احكام مخالفة للمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان حيث قالت:(الاحكام الصدرت من المحكمة الدستورية فيها مخالفة واضحة تماما للمواثيق والقوانين الدولية للاسف موقع عليها دولة السودان فيها مخالفة للميثاق الافريقي فيها مخالفة لاتفاقية حقوق الاطفال وفيها للاسف مخالفة واضحة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005م) .

هذا وقد اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ الحكم بلاعدام على الاطفال يعتبر سابقة في التاريخ القضائي السوداني وصفوها بالسياسية الهدف منها عرقلة مساعي الحكومة الانتقالية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حيث قال احد المعلقين:(انا اعتبرها قضية سياسية الغرض هو فى التاثير و تثبيت ملف السودان فى إنتهاك حقوق الطفل او الإنسان مما يوثر فى عملية رفع اسم السودان ورفع الحظر الاقتصادي التى من ضمن أجندتها عدم انتهاك حقوق الطفل او الإنسان علية ارى فى عمل وكيد مدبر فى هذا التوقيت الحساس لدولة الكيزان لعرقلة ووضع المتاريس امام المجتمع الدولي واهداء كروت ضغط للمجتمع الدولى واعداء السودان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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