مجلس المريخ يحدد موعد اجازة النظام الأساسي والقطاع الرياضي يقرر استيضاح ابراهومة

حدد مجلس المريخ -خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد- موعد قيام الجمعية العمومية لاجازة النظام الأساسي بالنادي.

وبحسب صحيفة السوداني قررالمجلس خلال الجلسة التي عقدها بالمكتب التنفيذي بمشاركة عدد من أعضائه في مقدمتهم أمين المال الصادق مادبو،قيام الجمعية في توقيت أقصاه 20 أكتوبر القادم.

ووجه المجلس ،المكتب التنفيذي بالشروع الفوري في اكمال اجراءات قيام الجمعية العمومية لحسم ،الجدل حول مشروع النظام الأساسي وبحسب المتابعات،فان المجلس ناقش-خلال الجلسة -تداعيات الخطوة التي أقدم عليها الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول اذ دخلوا في اضطراب عن التدريبات بسبب الأزمة المالية.

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وبحسب مصدر موثوق بالمجلس،فانهم قرروا الشروع الفوري في منح الجهاز الفني بقيادة ابراهزمة وطاقمه المعاون المستحقات المالية الخاصة بهم.

وأضاف المصدر أن ممثلي القطاع الرياضي داخل المجلس لم يخفوا غضبهم من خطوة الجهاز الفني واللاعبين،وأكدوا الشروع الفوري في استيضاح المدير الفني ابراهومة عن الأسباب التي أدت لقيام الأضطراب.

يشار الي أن المجلس أمن على منح اللاعبين حافز الفوز بلقب النسخة الجارية من بطولة الممتاز أيضا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)