الشرطة الأمنية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالقضارف

تمكنت إدارة الشرطة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في منطقة جبل (المتان) بمحلية القريشة ولاية القضارف و حرزت (10) بنادق كلاشنكوف بجانب كمية من الذخائر تقدر بـ11500) قطعة ذخيرة قرنوف بجانب (1760) ذخيرة كلاش و (15) خزنة فارغة، و(3) دباشك بندقية.

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وأوضح اللواء شرطة حقوقي عبد الله حسن عبد الله مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تأتي ضمن الإنجازات المتواصلة لقوات الشرطة بالولاية في سبيل تنفيذ خطط لجنة أمن الولاية للحد من الجرائم العابرة، مؤكدا تحفيزه ماديا ومعنويا لمنسوبي الشرطة على تلك الإنجازات المتواصلة.

من جانبه كشف الرائد شرطة علي عبد الحليم عبد الرحمن مدير إدارة الشرطة الأمنية بالولاية أن الضبطية تمت بقيادة الملازم شرطة يسن عبده عمر بناءً على المعلومات التي توفرت لإدارة الشرطة الأمنية، مؤكدا جاهزية ويقظة قواته للتصدي للجرائم العابرة من تجارة السلاح والمخدرات بالشريط الحدودي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)