السلطات الليبية تحتجز مهاجرين من جنوب السودان

احتجزت السلطات الليبية (11) مهاجراً من جنوب السودان، ضمن الأفارقة المهاجرين عبر ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، حسبما أفاد به عدد من المهاجرين.

وقال الناطق الرسمي بإسم خارجية جنوب السودان، السفير ميوين ماكول، إن الخارجية وجهت سفارتها بدولة مصر لإجراء اتصالات مع السلطات الليبية لمعرفة أوضاع المهاجرين هناك, وأضاف أنهم حتى الآن لم يتسلموا تقارير بشأن أحوال الجنوب سودانيين في ليبيا.

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وبشأن الاحتجاز، قال مسؤول الخارجية إنه سيتم توجيه السفارة في القاهرة مجدداً للتواصل مع السلطات الليبية لإطلاق سراح المحتجزين، وإذا وافقوا سيتم ترحيلهم إلى جنوب السودان.

وقال لام قبريال مقوك، وهو مهاجر جنوب سوداني يعيش في مدينة طرابلس، بحسب راديو تمازج، إن السلطات الليبية احتجزت 11 مهاجراً من جنوب السودان منذ العام الماضي وبداية هذا العام، مبيناً أنه تم القبض على هؤلاء عندما كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا.

وكشف مقوك الذي كان محتجزاً لمدة عام في مركز تاجوراء، أن المهاجرين الجنوب سودانيين الذين تم احتجازهم متواجدون في سجون تاجوراء وعين زارة وجنزور، مشيراً إلى أن تلك المراكز تكتظ بالمهاجرين وأوضاعهم الإنسانية سيئة للغاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)