“القيادة” السعودية تدعو “حمدوك” لزيارة المملكة

التاريخ: 16-سبتمبر-2019
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قدم السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، لزيارة المملكة، وأشار السفير بحسب سونا – إلى أن رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
والتقى رئيس الوزراء، في مكتبه يوم الإثنين، بالسفير السعودي لدى السودان، والذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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