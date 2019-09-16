بالفيديو:وزير الصحة يكشف عن ألغام مفخخة لحكومة الانقاذ في الحقل الصحي

التاريخ: 16-سبتمبر-2019
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أوضح وزير الصحة الاتحادي الدكتور أكرم علي التوم بان هناك محاولات من عناصر نظام الانقاذ البائد لتعقيد الوضع الصحي خاصة بعد تفشي بعض الامراض التي ترتبط بالخريف حيث قال:(هناك نقص في بعض الادوية والمحاليل الوريدية وادوية الملاريا) مضيفا بان مدير الامدادات الطبية قد أكد له توفر هذه الادوية ولكنها لا توزع على المراكز الصحية.
وقال أكرم بانه بصدد الطواف على المؤسسات الصحية في العاصمة والولايات للكشف عمن اسماهم بالالغام التي وضعها النظام السابق في القطاع الصحي حيث قال:(دولة الانقاذ والالغام المفخخة الختتها دي بتاعة الدواء موجود لكن ما قاعد يتوزع واضح جدا في محاولات لتعقيد الوضع زيادة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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