ضبط مواد غذائية وبترولية مهربة لدولة مجاورة

التاريخ: 16-سبتمبر-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة، من ضبط مواد بترولية محملة على متن سيارة ومواد تموينية ممثلة في سلعتي سكر ودقيق على متن شاحنة كبيرة كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار.
وقال قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم موسى حامد أمبيلو، في تصريحات صحفية، بحسب الشروق – إن معلومات توفرت لدى استخبارات الدعم السريع وتم تشكيل فريق للمتابعة حيث تم ضبط الشاحنة.
وجدد أمبيلو تأكيداته على أن قوات الدعم السريع لن تتوانى في حماية الاقتصاد الوطني، وأنها لن تسمح لضعاف النفوس بالتلاعب بقوت المواطن.
وقال أمبيلو إن انتشار قوات الدعم السريع على الشريط الحدودي أسهم في محاربة التهريب بصورة كبيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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