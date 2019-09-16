حمدوك يؤكد أزلية العلاقة السودانية الصينية

التاريخ: 16-سبتمبر-2019 فى : أخبار 51 مشاهدة Advertisements أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك أزلية العلاقة بين السودان والصين. جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأثنين بمكتبه بالسفير الصيني لدى السودان، السيد ما شينمين، والذي نقل تهاني الحكومة الصينية لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا بحسب سونا – التزام الصين بمساندة برامج الفترة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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