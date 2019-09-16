والي: مشاريع صفرية لم نجد لها مستند رسمي

أقر والي غرب كردفان المكلف اللواء ركن عبد الله محمد عبد الله، بتردي مستوى الخدمات بجميع محليات الولاية، ومتهماً جهات لم يسمها بأنها تتربص بالثورة، وقال لدى مخاطبته قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية ود بنده، أن هنالك عدداً كبيراً من المشاريع الصفرية بالولاية وأخريات لم يجد لها أي مستند رسمي، في الولاية.

وأكد أن حكومة الولاية عازمة على ملاحقة الفاسدين بالقانون، وكشفاً عن تشكيل لجان للتحقيق في مشروع بناء مسجد ود بنده وأستاد المدينة ومشروع بناء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة غرب كردفان بمحلية ود بنده، وأعلن عن فتح بلاغات في مواجهة المتهمين بتبديد مال الولاية، وتحرير أمر بالقبض عليهم.

واستمع الوالي بحسب آخر لحظة – لمطالب قدمها ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، تمثلت في تكوين لجان تحقيق عاجلة وعادلة لمراجعة كافة العقودات التي تمت في العهد البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)