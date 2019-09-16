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مقتل ثلاثة أشخاص في كمين مسلح في تركيكا

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قال مسؤول محلي إن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا في كمين مسلح بولاية تركيكا بجنوب السودان يوم الأربعاء .

وأوضح وزير الإعلام الولائي جوزيف لادو في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس، أن الحادث وقع عندما نصب شباب مسلحين كميناً مسلحاً مواطنين ينتقلون بين مناطق تركيكا و تيندلو و دور، متهماً شباب من ولاية البحيرات الشرقية بالتورط في الحادث.

وزاد”هؤلاء المدنيين تعرضوا لكمين من قبل بعض الشباب من ولاية البحيرات الشرقية الذين كانوا يطاردون رعاة الماشية من ولاية تركيكا “.

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وأشار لادو إلى أن الحادث وقع بعد أن قام شباب من ولاية تركيكا بسرقة الماشية من ولاية البحيرات الشرقية،مما دفع عدد من شباب ولاية البحيرات الشرقية لملاحقتهم، لكنهم بدلاً من ذلك قتلوا مدنيين أبرياء.

وقال المسؤول المحلي، إلى أن الأمن مستتب حالياً في الولاية بعد الحادث، مبيناً أن سلطات البحيرات الشرقية تعهدت بالقبض على المهاجمين.

وأضاف أن سلطات ولاية تركيكا ستقوم بعملية البحث عن الشباب المسلحين الذين يتسببون في حدوث مشاكل و حوادث كهذه .

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