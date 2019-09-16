منافس المريخ يظفر بفوز مهم في دوري الابطال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حقق منافس المريخ وداد الامة المغربي فوزا مهما خارج القواعد على نوادبيزو الموريتاني بهدفين نظيفين ليضع قدما في مجموعات ابطال افريقيا ويجدر ذكره أن الوداد سيلتقي المريخ في الخامس من اكتوبر المقبل في بطولة العرب.
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