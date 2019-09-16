شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق منافس المريخ وداد الامة المغربي فوزا مهما خارج القواعد على نوادبيزو الموريتاني بهدفين نظيفين ليضع قدما في مجموعات ابطال افريقيا ويجدر ذكره أن الوداد سيلتقي المريخ في الخامس من اكتوبر المقبل في بطولة العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منافس المريخ يظفر بفوز مهم في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.