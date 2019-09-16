الدعيع : الهلال شرفنا وعشمنا كبير في التتويج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : امتدح حارس الهلال السابق عبد الدعيع نجوم ازرق السودان في مباراة انيمبا وقال شرفونا في نيجيريا وكانوا ابطالا بمعني الكلمة واكد الدعيع على سعادته في خروج الهلال بهذه النتيجة وعشمنا كبير في التتويج بالبطولة طالما أن هناك اصرار من لاعبي ازرق السودان.

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