شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية قبل يومين.

وكتب الوزير القطري في تغريدة على تويتر: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق”، مطالبا بإيقاف “الحروب والصراعات” إلى جانب “تكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من وزير الخارجية القطرية بشأن الهجمات الأخيرة “أرامكو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.