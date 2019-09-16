زعيم المعارضة في فنزويلا يؤكد انهيار المحادثات مع الحكومة

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، انهيار المفاوضات مع الحكومة بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، بعد أكثر من خمسة أسابيع من انسحاب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، من المحادثات.
وقال غوايدو، في بيان: "لقد تخلى النظام الدكتاتوري للرئيس نيكولاس مادورو، عن عملية المفاوضات متذرعاً بحجج وهمية".
وأضاف "بعد أكثر من أربعين يوماً رفضوا خلالها مواصلة عملية التفاوض، نؤكد أن آلية بربادوس قد استنفدت".
وبدأت الحكومة والمعارضة، التي تطالب باستقالة الرئيس مادورو، المحادثات على جزيرة بربادوس في منطقة الكاريبي، في يوليو الماضي.
وابتعد ممثلو مادورو عن الطاولة في أغسطس للاحتجاج على تشديد العقوبات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدولة العضو في أوبك. وجادل منتقدو الحوار داخل ائتلاف المعارضة في فنزويلا بأن مادورو كان يتفاوض بسوء نية واستخدموا المحادثات لشراء الوقت.
وقال مكتب جوييدو في بيان نشر على تويتر: "النظام الديكتاتوري لنيكولاس مادورو تخلى عن عملية التفاوض بأعذار كاذبة."
وأضاف: "بعد أكثر من 40 يومًا رفضوا خلالها الاستمرار، نؤكد أن آلية بربادوس قد انتهت".
ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا ولا وزارة الخارجية النرويجية على الفور على طلب للتعليق.
واحتج "جادو" - رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة – على دستور فنزويلا في يناير لتولي رئاسة مؤقتة، بحجة أن إعادة انتخاب مادورو 2018 كانت غير شرعية. وقد تم الاعتراف به كزعيم فنزويلا الصحيح من قبل عشرات البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولكن "مادورو" الذي يصف غايدو بأنه دمية أمريكية ترتكب الانقلابات، وتمسك بالسلطة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المتزايد والعزلة الدولية المتزايدة. الجيش لم يتخل عنه رغم الدعوات المتكررة للمعارضة بالقيام بذلك، ويحتفظ أيضًا بدعم روسيا والصين.
وقال مفاوضو المعارضة أن ممثلي مادورو غير مستعدين لمناقشة الأولوية الرئيسية للمعارضة، وإجراء انتخابات جديدة في ظل ظروف حرة ونزيهة.
شكر مكتب "جوايدو" - في بيان الذي وصفه برسالة إلى "الشعب والقوات المسلحة" - النرويج على تسهيل العملية لكنه لم يحدد الخطوات التالية التي ستتخذها.
وقال البيان: "يجب أن نستعد لبدء مرحلة جديدة من هذا الصراع تتطلب المزيد من الالتزام والقوة والتصميم والتضحية والإدانة من الجميع".
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