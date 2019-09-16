جامعة القرآن الكريم تُكرم الدكتور أحمد علي سليمان لجهوده في خدمة الإسلام

كرَّمت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، الدكتور أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمدير التنفيذى السابق لرابطة الجامعات الإسلامية؛ وذلك لجهوده المتميزة فى خدمة الإسلام.

جاء التكريم على هامش المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 15_16سبتمبر الجارى.

وتسلم درع التكريم من الدكتور أحمد سعيد سلمان رئيس جامعة القرآن والعلوم الإسلامية بالسودان.

تجدر الإشارة إلى أن "سليمان" اشترك في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا العام بدراسة بعنوان: (أهمية البناء الاقتصادي للدول ومخاطر السقوط)، وله جهود دعوية متميزة حيث سافر في جولات دعوية ممثلا لرابطة الجامعات الإسلامية للتعريف بالإسلام في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وقارة أستراليا،، فأسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام هناك، وقدم نموذجًا دعويًّا حضاريًّا للداعية المسلم.

وتكونت لديه خبرة كبيرة في العلاقات الإسلامية الغربية، ودراية بطبيعة الدول الغربية وثقافتها وخصائصها ومشكلات المسلمين هناك، وكان من أوائل العلماء الذين عملوا في حقل جودة الدعوة، وطالب بضرورة إيجاد مقاييس معيارية لجودة الأداء الدعوي؛ لقياس جودة العمل الدعوي وتقييمه، وتقويمه، وتجويده وتحسينه المستمر.

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واشترك "سليمان" في صياغة "الوثيقة الوطنية لتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف والتطرف"، التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، يوم 25 مايو 2015م، واختير رئيسًا لتحرير سلسلة إصدارات الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء ITQAN ببروكسيل، وأيضا سكرتيرًا لتحرير مجلة "الجامعة الإسلامية"، وسلسلة "فكر المواجهة"، وسلسلة "دراسات الأسرة"، وسلسلة "التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين" التي تصدرها رابطة الجامعات الإسلامية.

تولى عدة مناصب كان أبرزها "المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية" ومستشار لعدد من المؤسسات والمراكز الإسلامية، وكتب تسعة مشروعات لتطوير عدد من قطاعات عمل المؤسسات الدينية، وهو عضو في اتحاد كُتَّاب مصر، وعضو في اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.

وانعقد أمس، المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مدار يومي 15 - 16، تحت عنوان ” فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية” باستضافة 500 شخصية منهم 150 مفتين ووزراء من دول العالم.

ويناقش العلماء أكثر من أربعين بحثا عالميا حول فقه بناء الدولة، خلال جلسات المؤتمر، ويتضمن برنامج العمل، جلسات على مدى يومين، وبرنامج زيارات للمزارات الدينية والسياحية وجولة بنهر النيل، وعشاء عمل بالفندق، وترتيب زيارات للمؤسسات الدينية، ولقاءات مع الضيوف لترتيب التعاون المشترك.